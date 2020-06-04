Лавров назвал условия сотрудничества с Евросоюзом

Министр назвал принципы успешного взаимодействия Москвы с ЕС.

Российский министр Сергей Лавров назвал условия успешного сотрудничества с Евросоюзом. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил во время интервью с журналистом Владимиром Соловьевым. Программа доступна на YouTube-канале "Соловьёв Live". Чиновник уточнил, что взаимодействие должно основываться на невмешательстве во внутренние дела, уважении, диалоге по темам, в которых у двух сторон есть общие интересы.

Если они хотят работать по-человечески, то на основе взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимодействия по темам, где есть интерес у них и у нас. Результатом таких разговоров может быть только баланс интересов, а не наше согласие на нечто, предложенное ими Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что верховный представитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Москву на прошлой неделе. Он заявил, что Совет глав МИД Евросоюза рассмотрит возможность введения новых санкций против Москвы из-за ареста Алексея Навального.

Лавров рассказал о подготовке к продлению ДСНВ-3.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE