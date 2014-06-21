Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Судья не мотивировала отказы на ходатайства адвокатов Навального на прошлом заседании.

Суд отказал в отводе судьи Веры Акимовой по делу Алексея Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Адвокат политика Ольга Михайлова усомнилась в беспристрастности Акимовой и её профессиональной пригодности для данного процесса. Аргументы защиты были в том, что сторона обвинения была извещена о дистанционном допросе потерпевшего и свидетеля, тогда как адвокатам об этом не сообщили.

Также судья, по версии Михайловой, не мотивировала отказы на ходатайства адвокатов Навального на прошлом заседании.

Ранее Навальный обжаловал замену условного срока на реальный.

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