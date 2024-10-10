В Петербурге возник дефицит электрокаров и гибридов Evolute

В городе сократилось количество доступных автомобилей липецкого бренда.

В Санкт-Петербурге зафиксировали дефицит гибридных автомобилей и электрокаров российского бренда Evolute. Об этом сообщил автомобильный эксперт Денис Гаврилов.

По его данным, сейчас на официальной площадке марки для покупки в городе доступны только 6 автомобилей модели i-Space, а электромобиль i-Joy временно отсутствует в продаже. Эксперт отметил, что при этом бренд продолжает активно наращивать позиции на рынке. По итогам первых 5 месяцев года Evolute вошел в число 15 самых востребованных автомобильных марок Петербурга. За этот период в городе зарегистрировали 439 новых автомобилей бренда, что в 7,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Основной объем продаж пришелся на гибридный кроссовер i-Space — 72 процентов. Еще 25 процентов обеспечил электромобиль i-Joy. Бренд Evolute появился в 2022 году. Производство полного цикла организовано на предприятии в Липецкой области.

Ранее мы сообщили о том, что сначала года авторынок Петербурга вырос на 9%.

Фото: Magnific (standret)