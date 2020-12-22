Путин заявил о планах вооружить новые ракетные комплексы гиперзвуком

По его словам, у РФ есть оружие, которого больше нет ни у кого.

Президент России Владимир Путин заявил о планах вооружить новые ракетные комплексы гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард". Его слова передаёт "Интерфакс". У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Владимир Путин, президент России По его словам, сейчас власти разрабатывают планы по тому, как со "Стилетов", на которых размещают "Авангард", боевой маневрирующий блок перевести на гиперзвуковое оружие. Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники. Видео: kremlin.ru