Шойгу: Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники

Армия получила на вооружение "Иноходцы" и "Форпосты".

Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили первые ударные беспилотники. Об этом глава Минобороны России рассказал на расширенной коллегии оборонного ведомства. Чиновник уточнил, что имеет в виду современные комплексы средней дальности "Иноходец" и "Форпост". В 2020 году сухопутные силы получили более 3,5 тысяч новых и обновленных образцов вооружения. В этот список попали 220 танков и машин бронетехники, более 1,5 тысяч автомобилей.

До получения "Иноходца" и "Форпоста" на вооружении РФ имелись разведывательные дроны "Орлан-10", "Леер". Ударными разработками являются беспилотники группы "Кронштадт - "Орион". Также армия оснащена малоразмерными дронами-камикадзе "Ланцет" и "Куб".

Напомним, что ранее президент страны Владимир Путин говорил о том, что доля современных вооружений и боевой техники в армии составляет на данный момент более 70 процентов. Он уточнил, что модернизация ядерных сил достигла показателя в 86 процентов.

.СМИ: Российские дроны-камикадзе нанесли удары по позициям протурецких боевиков в Сирии.

Видео: Минобороны России