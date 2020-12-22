В Минобороны РФ рассказали об угрозах невыполнения плана из-за пандемии.

Сергей Шойгу сообщил о почти полном выполнении гособоронзаказа в 2020 году. Об этом глава Минобороны России заявил на расширенной коллегии оборонного ведомства. Чиновник уточнил, что модернизация армии и флота, а также плановый ремонт техники позволили военным поддерживать исправность средств на уровне 95 процентов.

Уровень выполнения заданий ГОЗ составил по закупкам 99,8%, по ремонту и модернизации - 99,7%...Вмешательство верховного главнокомандующего позволило восстановить производственные процессы и не допустить снижения объемов выпуска оборонной продукции Сергей Шойгу, глава Минобороны России

В Минобороны РФ напомнили, что перевооружение проводилось в условиях пандемии коронавируса. Введенные ограничительные меры создали угрозу невыполнения для гособоронзаказа предприятиями ОПК. Это было связано с тем, что почти 2,3 млн сотрудников предприятий находились на самоизоляции в разгар распространения инфекции по стране. Многие производства временно приостанавливали свою деятельность.

Шойгу предложил построить в Севастополе многопрофильный медцентр для силовиков и их семей.

Видео: Минобороны России