Шойгу предложил построить в Севастополе многопрофильный медцентр для силовиков и их семей

По словам министра в городе проживает порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей.

Глава Министерства Обороны РФ Сергей Шойгу попросил Владимира Путина поддержать инициативу силовых ведомства о строительстве многопрофильного медицинского центра в Севастополе. Со своим предложением министр обратился к главе государства 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

Шойгу сказал, что в городе на юго-западе Крымского полуострова проживает порядка 150 тысяч силовиков и членов их семей, а достойного медицинского учреждения там нет.

Министр также добавил, что в вооруженных силах России и в целом по стране держится высокий уровень онкологических заболеваний. В связи с этим силовики инициируют строительство единого онкологического центра на базе госпиталя имени Бурденко в Москве.

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