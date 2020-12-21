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Шойгу сообщил срок окончания работ по увеличению подачи воды в Крыму

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Российские военные весной завершат строительство необходимой инфраструктуры.

С 1 марта 2021 объем подачи воды в Крыму увеличится на 50 тыс. кубометров. Об этом в понедельник, 21 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам руководителя Министерства Обороны увеличение ежесуточной подачи воды станет возможным за счет завершения строительства водозабора и инженерной инфраструктуры. Сейчас уже построены и полгода как введены в эксплуатацию 819 км полевого магистрального трубопровода, которые снабжают водой Симферополь и центральную часть региона. 

В 2020 году российские военные завершили на полуострове строительство водовода и гидротехнических сооружений для Севастополя, которые позволяют ежесуточно подавать 15 тыс. кубометров воды.

Ранее: В Раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма

Видео: Минобороны России

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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