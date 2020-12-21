В Раду внесли законопроект о запрете возобновления водоснабжения Крыма

Депутат украинской фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко внес Раду законопроект о запрете подачи воды в Крым. Об этом политик написал в своем Facebook.
По его словам, собственные водные ресурсы региона в полной мере удовлетворяют нужды жителей. Гончаренко считает, что дополнительная вода нужна России "для обеспечения развития промышленности и военных баз".
Очевидно, что подача воды в Крым приведет к дальнейшему милитаризации региона и продолжение "ползучей оккупации" на море.
Алексей Гончаренко
Депутат добавил, что водоснабжение Крыма со стороны Киева возможно только "в условиях восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей".
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Видео: Youtube/Алексей Гончаренко
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