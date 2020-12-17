По его словам, государство не будет экономить на этом.

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Крыма. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское время, и в то время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства заявил, что сейчас работы над решением проблемы водоснабжения региона ведутся широко, а государство не станет на этом экономить.

Путин считает Россию "белой и пушистой" по сравнению с Западом.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина