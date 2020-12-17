Путин считает Россию "белой и пушистой" по сравнению с Западом

Глава государства отметил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам.

Президент России Владимир Путин считает страну "белой и пушистой" по сравнению с Западом. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что Россия занимает шестое место в мире по военным расходам. В связи с этим, по мнению Путина, ее "точно нельзя назвать агрессивной страной".

Мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил о реакции на оскорбления чувств верующих.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина