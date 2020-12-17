Путин заявил о реакции на оскорбления чувств верующих

Он отметил, что ответная реакция "не должна быть агрессивной".

Президент России Владимир Путин поделился мнением о том, какой должна быть реакция на оскорбление чувств верующих. Об этом он заявил в рамках ежегодной пресс-конференции.

Там, где начинается свобода другого человека, заканчивается твоя свобода. Это постулат, и те, кто действует бездумно, оскорбляя права и чувства верующих, всегда должны помнить о том, что это будет иметь какую-то ответную реакцию. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства также отметил, что ответная реакция "не должна быть агрессивной".

Путин рассчитывает, что ситуация с коронавирусом изменится в ближайшие полгода.

Видео: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина