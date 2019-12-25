СМИ: Российские дроны-камикадзе нанесли удары по позициям протурецких боевиков в Сирии

Al-Masdar News предположил, что атака совершена российскими беспилотниками "Ланцет".

Турецкие боевики попали под удар российских дронов-камикадзе. Об этом сообщили журналисты "Авиа.про" со ссылкой на арабское информационное агентство Al-Masdar News. По данным источника, сутки назад БПЛА "Ланцет" атаковал базу протурецких сил в районе сирийского города Аль-Баб. Известно о ликвидации нескольких десятков человек и уничтожении склада с боеприпасами и техникой.

Вчера вечером по объектам контрабанды нефти поддерживаемых Турцией боевиков было нанесено несколько ударов неопознанными беспилотниками, предположительно являющимися российскими беспилотными летательными аппаратами публикация Al-Masdar News

Журналисты рассказали, что дроны атаковали объекты в провинции Алеппо на севере-востоке Сирии. В полевом отчете говорится о бомбардировке сельской местности, на которой расположено место контрабанды нефти. Автор статьи заявили, что беспилотники трижды пролетели над деревней Тархин до нанесения удара.

Напомним, что ранее сотрудники госкорпорации "Ростех" говорили о том, что не исключают новых испытаний дрона "Ланцет" в Сирии.

Военная база США в Сирии была обстреляна ракетами.

Фото: Pixabay.com, Al-Masdar News