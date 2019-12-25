Военная база США в Сирии была обстреляна ракетами

Сведения о пострадавших в результате обстрела не поступали.

Лагерь американских военных, расположенный в районе нефтяного месторождения Эль-Омар, подвергся ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканала Al-Hadath.

По информации источника, войска США совместно с курдскими бойцами из коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) проводят зачистку вокруг территории нефтяного объекта. Их база находится на севере провинции Дейр-эз-Зор. Сведения о пострадавших в результате ракетного обстрела не поступали.

Ранее США назвали Россию одной из главных угроз для господства на море.

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