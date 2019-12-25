США назвали Россию одной из главных угроз для господства на море

Американские власти готовы пресечь "агрессивные действия" страны.

Москва и Пекин представляют собой две главные угрозы для господства на море. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на отчет ВМС США, Береговой охраны и Корпуса морской пехоты.

В документе уточняется, что американские власти "воочию наблюдают их растущую агрессивность". К такому решению они пришли, исходя из того, что Россия и Китая не смогли стать лидерами, которые делают "вклад в глобальную безопасность". В связи с этим Соединенные Штаты готовы пресечь "агрессивные действия" обеих стран с целью доминирования на ключевых международных морских путях.

Ранее Украина предложила США стать их ключевым союзником на Черном море.

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