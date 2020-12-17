Украина предложила США стать их ключевым союзником на Черном море

Украина предложила Соединенным Штатам стать их ключевым союзником на Черном море. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам интеграции Ольга Стефанишина. Ее слова приводит агентство "Укринформ".
Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО.
Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины
По ее словам, системное взаимодействие Украины с США и НАТО "обеспечит еще больший вклад в безопасность региона". Это также "даст ответ" России, которая в одностороннем порядке контролирует некоторые части акватории.
Ранее украинские политики назвали возможных преемников Зеленского.
Видео: Youtube/Офіс з інтеграції України до ЄС і НАТО
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