Украина предложила США стать их ключевым союзником на Черном море

Системное взаимодействие двух стран с НАТО "обеспечит больший вклад в безопасность региона".

Украина предложила Соединенным Штатам стать их ключевым союзником на Черном море. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам интеграции Ольга Стефанишина. Ее слова приводит агентство "Укринформ".

Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО. Ольга Стефанишина, вице-премьер Украины

По ее словам, системное взаимодействие Украины с США и НАТО "обеспечит еще больший вклад в безопасность региона". Это также "даст ответ" России, которая в одностороннем порядке контролирует некоторые части акватории.

Ранее украинские политики назвали возможных преемников Зеленского.

Видео: Youtube/Офіс з інтеграції України до ЄС і НАТО