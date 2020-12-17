Украинские политики назвали возможных преемников Зеленского

По их мнению, только два человека "могли бы объединить страну.

Бывшие депутаты Верховной Рады в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" назвали имена возможных преемников президента Украины Владимира Зеленского.

Депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко считает, что на сегодняшний день в стране нет альтернативы действующему украинскому лидеру. По его словам, она может появиться "только из вне", поскольку контрольный пакет Украины находится под управлением США и некоторых европейских стран.

Среди действующих политиков Журавко выбрал председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и украинского премьера Николая Азарова. Экс-депутат заявил, что они "могли бы объединить страну" и "поднять народ с колен". Кандидатуру Азарова также поддержал народный депутат Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров.

Ранее украинский генера Сергей Кривонос заявил, что Киев слабее Москвы.

Видео: YouTube / Алексей Журавко