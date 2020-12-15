Украинский генерал заявил, что Киев слабее Москвы

Он также сравнил Путина с сильным медведем.

Украинский генерал Сергей Кривонос в интервью изданию "Обозреватель" поделился своим мнением о том, почему Киев слабее Москвы.

По словам генерала, президент России Владимир Путин не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников и никогда не пойдет на уступки. Также Кривонос считает, что слабые стороны Украины должны стать поводом для выработки властями новой стратегии.

Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь. Сергей Кривонос, генерал

Ранее стало известно, что Украина продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Видео: YT / Редакція OBOZREVATEL