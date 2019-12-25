Украина продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса

Решение поддержали 304 депутата.

Верховная рада продлила действие украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Решение о продлении до конца 2021 года поддержали 304 депутата. 27 депутатов выступили против, шестеро воздержались.

Действие предыдущего закона истекает 31 декабря. Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук назвала это решение "техническим", однако оно поможет представителям Рады продолжать вести переговоры по мирному урегулированию в Донбассе.

Ранее стало известно, что в Киеве призывают отобрать у России Ростовскую область.

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