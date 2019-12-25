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В Киеве призывают отобрать у России Ростовскую область
Сегодня, 8:54
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d_s_sarkisov

В Киеве призывают отобрать у России Ростовскую область

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Ее называют исторически "донской Украиной".

Неонацистская военизированная организация "Нацкорпус", существующая под крылом украинского МВД, призывает Киев к необходимости аннексировать Ростовскую область.

В опубликованном заявлении уточняется, что "Нацкорпус" не считает территорию российской, называя ее исторически "донской Украиной" - Таганрогщиной.

С начала XVIII века тут была территория Елинской паланки, которую благодаря имперской агрессии отобрали у запорожских казаков казаки донские. Но население края так и осталось этнически украинским. И его надо вернуть на родину, - заявили в "Нацкорпусе".

Также в организации отметили, что их армия стоит недалеко от так называемой Ростовской области и ей ничего не стоит совершить марш-бросок, чтобы "навсегда" освободить территорию.

Ранее экс-премьер Украины ответил на слова Кравчука о "применении силы" против РФ.

Фото: Pixabay.com

Теги: киев, нацкорпус, россия, ростовская область, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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mishulin
Сегодня 9:54

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