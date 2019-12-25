Экс-премьер Украины ответил на слова Кравчука о "применении силы" против РФ

Экс-премьер Украины Николай Азаров ответил на слова Леонида Кравчука о "применении силы" против РФ. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Азаров подчеркнул, что к заявлениям Кравчука нужно отнестись с пониманием, так как возраст политика уже довольно преклонный.
Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более.
Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины
Так он прокомментировал слова Кравчука о том, что Москва в последнее время ослабла и уже не играет столь значимой роли на постсоветском пространстве, как раньше. Кравчук призвал Киев перестать играть в политику и перейти к давлению через санкции.
Ранее Украина договорилась с Турцией о производстве ударных беспилотников.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все