Экс-премьер Украины ответил на слова Кравчука о "применении силы" против РФ

Кравчук сказал, что Москва в последнее время ослабла.

Экс-премьер Украины Николай Азаров ответил на слова Леонида Кравчука о "применении силы" против РФ. Заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Азаров подчеркнул, что к заявлениям Кравчука нужно отнестись с пониманием, так как возраст политика уже довольно преклонный.

Он и раньше не отличался особым здравомыслием, а сейчас тем более. Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины

Так он прокомментировал слова Кравчука о том, что Москва в последнее время ослабла и уже не играет столь значимой роли на постсоветском пространстве, как раньше. Кравчук призвал Киев перестать играть в политику и перейти к давлению через санкции.

Ранее Украина договорилась с Турцией о производстве ударных беспилотников.

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