Украина договорилась с Турцией о производстве ударных беспилотников

Обе стороны обсудили проекты, призванные усилить возможности Военно-морских сил Украины.

Украина подписала соглашение с Турцией о производстве корветов и ударных беспилотных летательных аппаратов для украинской армии. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на министерство обороны Украины.

В опубликованном заявлении уточняется, что глава ведомства Андрей Таран подписал соглашения с турецкими компаниями, которые займутся производством техники для Вооруженных сил страны.

Документ был подписан в рамках визита президента директора оборонной промышленности Турции Исмаила Демира в Киев. Обе стороны обсудили проекты, призванные усилить возможности Военно-морских сил Украины.

В 2019 году Украина провела испытания ударных беспилотников Bayraktar TB2, которые будут оснащены авиабомбами MAM-L турецкой компании Roketsan. По слухам, сумма контракта составила 69 млн долларов.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд заявил о военных преступлениях на Донбассе.

Видео: YouTube / Військове телебачення України