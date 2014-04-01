В компании Virgin Galactic представили проект VSS Imagine.

В США показали зеркальный космоплан. Об этом сообщается на официальном сайте компании Virgin Galactic. Специалисты заявили, что занимаются созданием нового VSS Imagine. В размещенном на YouTube-платформе ролике показан аппарат третьего поколения суборбитальных кораблей SpaceShip. Особенностью космоплана будет то, что вся обшивка будет оснащена зеркальным покрытием. Оно будет являться дополнительным фактором тепловой защиты корабля.

Разработчики уточнили, что испытания VSS Imagine могут начаться уже летом 2021 года.

Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo.