Virgin Galactic запланировала финальные тесты SpaceShipTwo

Тесты состоятся в конце октября.

Virgin Galactic запланировала финальные тесты космического корабля SpaceShipTwo. К 2021 году компания планирует запустить коммерческие полеты для туристов. Перед этим специалисты убедятся в исправности всех систем аппарата.Очередные тесты намечены на 22 октября.

Запуск пройдет с двумя пилотами на борту. Второй тест будет реализован при участии четырех представителей миссии. Если оба испытания пройдут успешно, то в первом квартале 2021 года на SpaceShipTwo совершит полет основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон.

Напомним, что компания подала заявку на испытательные тесты в Федеральную комиссию по связям США.

Испытания системы воздушного запуска ракеты LauncherOne закончились неудачей в США.