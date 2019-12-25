Маск поаплодировал Рогозину за призыв к российским миллиардерам

Глава "Роскосмоса" оценил полет Virgin Galactic с британским миллиардером на борту.

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск поаплодировал генеральному директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину за призыв к российским миллиардерам. В Twitter-аккаунте глава государственной космической корпорации написал о том, что он надеется, что местные миллиардеры будут вкладывать денежные средства не на личные блага в виде яхт, а в развитие космических технологий. Позицию коллеги Маск прокомментировал эмодзи-аплодисментами.

Когда-нибудь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и ярмарки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Таким образом чиновник оценил информацию о том, что британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет на суборбитальном космическом корабле. Напомним, что 11 июля Virgin Galactic успешно осуществила запуск своего Unity с экипажем. В нем находился Ричард Брэнсон. Космический корабль поднялся на высоту в 86 километров, где экипаж почувствовал невесомость на несколько минут. Затем "Юнити" совершил мягкую посадку на территории частного космодрома. Он находится в американском штате Нью-Мехико.

Фото: NASA