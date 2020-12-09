Миллиардер Брэнсон слетал в космос и вернулся на Землю

Корабль поднялся на высоту в 100 километров.

Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту поднялся на высоту около 100 километров, таким образом, достигнув границы космоса. Прямая трансляция полета велась на официальном сайте компании.

Сообщается, что на данной высоте корабль с пассажирами провел несколько минут. Присутствующие смогли на себе испытать невесомость. После этого корабль благополучно вернулся на территорию частного космодрома в штате Нью-Мехико.

Вместе с бизнесменом на борту находились пять человек: два пилота-испытателя, ответственный за исследования, а также ведущий инженер компании и глава программы подготовки астронавтов.

Отметим, что 20 июля стартует корабль New Shepard с подобным полетом, на борту которого будет присутствовать конкурент Брэнсона – Джефф Безос, который владеет компанией Blue Origin.

Ранее Китай осуществил успешный запуск спутника-ретранслятора "Тяньлянь-1-05".

Видео: Youtube/Bloomberg Technology