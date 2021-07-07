Миссия с использованием ракеты "Чанчжэн-3С" прошла успешно.

Китай осуществил успешный запуск спутника-ретранслятора "Тяньлянь-1-05". Об этом рассказали местные журналисты с Центрального телевидения. В СМИ подчеркнули, что в космос была отправлена ракета-носитель "Чанчжэн-3С" (CZ-3C, Long March-3C) с аппаратурой на борту. Пуск произошел в 23:53 по местному времени (в 18:52 по московскому времени) с территории площадки Сичан, расположенной в юго-западной провинции Сычуань.

Эксперты рассказали, что запущенный на орбиту Земли спутник будет измерять и ретранслировать данные, необходимые для управляемых космических аппаратов, ракет-носителей. Первый объект серии был запущен в космос еще в конце апреля 2008 года. Следующие спутники были отправлены ему на помощь в 2011, 2012 И 2016 годах. Последний запуск в рамках программы производился в марте 2016 года.

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Видео: YouTube / SciNews