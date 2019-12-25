В "Роскосмосе" рассказали о приближении космического мусора к МКС

Угрозы столкновения минимальные.

Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что к Международной космической станции приблизился неизвестный объект. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, российские средства контроля следят за ситуацией, какие-либо угрозы столкновения с МКС минимальные.

По данным американской стороны, сближение МКС с космическим объектом UNKNOWN прогнозируется на 08.07.2021, в 16:16:05 ДМВ. Минимальное расстояние 4,8 километра. Вероятность столкновения 1.28Е-05. Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса

Он подчеркнул, что, по данным российской стороны, вероятность столкновения на порядок ниже, чем заявили американцы. Наблюдение за ситуацией продолжается.

Отметим, как ранее писало агентство ТАСС, за возможными столкновениями следит российская Автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП). В текущем году она зафиксировала более двухсот опасных сближений станции с различными объексами в космическом пространстве. Для избежания этого специалистам пришлось корректировать орбиту МКС.

Ранее Китай запустил пять спутников при помощи ракеты-носителя Long March-2D.

Фото: Роскосмос/Иван Вагнер