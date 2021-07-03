Ракета "Чанчжэн-2Д" совершила запуск с космодрома Тайюань.

Китай запустил пять спутников при помощи ракеты-носителя Long March-2D. Трансляцию запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-2Д" вел местный телеканал CCTV. Известно, что на орбиту Земли направились пять космических аппаратов. Борт ракеты отправил в космос спутник Jilin-1 01B, три спутника Jilin-1 Gaofen-03D и один спутник Xingshidai-10.

Известно, что старт ракете был дан в 10:51 утра 3 июля по местному времени (05:51 по московскому времени) с космодрома Тайюань. Эта площадка находится в северной провинции Шаньси. Для серии носителей "Чанчжэн" данное мероприятие стало 376-ым по счету.

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Видео: CCTV