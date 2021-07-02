Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Корабль доставил на орбитальную станцию 1,5 тонн сухих грузов.

Российский транспортный грузовой космический корабль "Прогресс МС-17" пристыковался к модулю "Поиск" Международной космической станции. Трансляция этого события велась на официальном сайте государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты рассказали, что грузовик доставил на орбиту более 1,5 тонн сухих грузов, а также запасы воздуха и топлива.

Известно, что стыковка "Прогресса МС-17" состоялась в автоматическом режиме. С Земли процесс контролировался представителями Центра управления полетами, а с борта МКС - российскими космонавтами Олегом Новицким и Петром Дубровым.

Напомним, что на борту грузовика размещено 470 кг топлива для дозаправки орбитальной станции, 420 литров питьевой воды, 40 кг баллонов с кислородом, а также различное оборудование и материалы, средства технического обслуживания МКС, медицинские и санитарные грузы, одежда, рационы питания и свежие продукты.

Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ