Ракета "Союз-2" с "Прогрессом" с грузами для МКС стартовала с Байконура

Грузовик доставил на орбитальную станцию космонавтам необходимые материалы, одежду пропитание и воду.

Российская ракета-носитель "Союз-2" с космическим грузовиком "Прогресс" стартовала с космодрома "Байконур" на Международную космическую станцию. Трансляцию мероприятия вели специалисты "Роскосмоса" на официальном сайте государственной корпорации. Для РФ данный пуск стал десятым в текущем году. Ранее Дмитрий Рогозин упоминал, что в 2021 году должно быть произведено 29 запусков ракет.

Старт "Союза2" состоялся в 2:27 со стартовой 31-ой площадки. К 02:36 грузовик отделился от третьей ступени ракеты, после чего перейдет на околоземную орбиту. В 04:02 "Прогресс" в автоматическом режиме состыковался с модулем "Поиск" российского сегмента МКС.

Известно, что на грузовике находится 470 кг топлива для дозаправки орбитальной станции, 420 литров питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода, 1 509 кг оборудования и материалов, средств технического обеспечения, медицинского контроля, а также одежда, питание.

Опубликовано видео кольцеобразного затмения Солнца из космоса.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ