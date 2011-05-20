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Опубликовано видео кольцеобразного затмения Солнца из космоса

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Российские спутники МетеорМ и АрктикаМ сняли астрономическое явление с орбиты.

Кадры кольцеобразного затмения Солнца опубликовал в своем официальном аккаунте в твиттере Роскосмос. 

Подобное затмение Солнца довольно редкое явление, последний раз жители России наблюдали его в 1966 году.  Необычный эффект получается, так как Луна и Земля находятся на практически максимальном расстоянии друг от друга.

В четверг, 10 июня необычное зрелище лучше всего в России можно было наблюдать в Якутии и на Чукотке. В европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.

Петербуржцы уже поделились в соцсетях фотографиями солнечного затмения. 

Видео: Twitter / @roscosmos

 

Теги: затмение, роскосмос, солнце
Категории: Новости России, Лента новостей,

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