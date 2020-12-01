В России можно будет увидеть кольцеобразное затмение впервые за 50 лет

Жители Северного полушария планеты в четверг, 10 июня, могут наблюдать первое в этом году солнечное затмение.
Как сообщают специалисты Московского планетария, сегодня можно наблюдать кольцеобразное затмение. Земля и Луна подходят на максимально близком расстоянии. Поэтому спутник не может закрыть Солнце полностью, и в максимальной фазе из-за его границ выглядывает "кольцо".
По данным планетария, максимальная фаза была в 13.40 по московскому времени. Кольцеобразную фазу можно было увидеть канадской провинции Онтарио, Гренландии и на Северном полюсе. В России затмение увидели жители Якутии и Чукотки. Кольцеобразная фаза продолжалась 3 минуты 52 секунды.
Из Москвы и Петербурга можно наблюдать только часть фазы этого затмения. Максимум ожидается в 14.26. Правда, серое небо едва ли позволит увидеть явление. Невооруженным взглядом затмение не заметно.
Ранее мы сообщали, что летняя погода не уйдет из Петербурга в четверг
Видео: YouTube / Московский Планетарий
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