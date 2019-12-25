В Московском планетарий рассказали, где можно будет увидеть данные природные явления.

В декабре жители Земли увидят полное затмение Солнца и два звездопада. Об этом сообщили представители пресс-службы Московского планетария. Они уточнили, что полное затмение Солнца следует ожидать 14 декабря. Однако на территории России его увидеть не получится. Максимальная фаза затмения небесного тела произойдет в 19:13 по московскому времени.

Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили и Аргентины (регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке пресс-служба Московского планетария

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 по московскому времени в центральной зоне Тихого океана (около Маркизских островов).После этого тень от Луны начнет двигаться в юго-восточном направлении. В 19 часов вечера она пересечет Южную Америку в районе Чили.

Лунная тень покинет материк в 19:27 по московскому времени в заливе Сан-Матиас. Далее она продолжит движение по Атлантическому океану и совсем немного не дойдет до побережья Африки. Тень покинет Землю в 20:53 по московскому времени к западу от побережья Намибии пресс-служба Московского планетария

Также астрономов ждет два метеоритных дождя. Первым из них станет поток Геминиды. Пик его активности придется на ночь 15 декабря. Поток Урсиды достигнет максимальной мощности в ночь на 23 декабря.

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