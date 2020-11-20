Петербуржцы заметили снежный шторм на Финском заливе

Горожане поделились кадрами в соцсетях.

В пятницу, 20 ноября, горожане поделились кадрами непогоды в Северной столице, сообщил "АиФ-Петербург".

Петербуржцы показывали эффектые видео и фото. Так, например, удалось запечатлеть белые паруса или "наступление ходаков" на Финском заливе. Также пользователи сети отметили, что погода в Петербурге менялась в считанные минуты: утро началось с мокрого снега и ветра, затем его сменило солнце, а к вечеру на город обрушилась метель.

Спасатели предупреждают о метели в ближайшие выходные, на дорогах ожидается гололедица.

Ранее мы писали, что петербуржцы, Петр I и корги оценили первый снег в Петербурге.

Видео: vk.com/spb_today