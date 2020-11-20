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Петербуржцы, Петр I и корги оценили первый снег в Петербурге

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Из-за сильного ветра и обильных осадков было практически не видно домов и людей.

В последний рабочий день перед выходными Петербург буквально замело снегом. Из-за сильного ветра и обильных осадков было практически не видно домов и людей. Петербуржцы в соцсетях поделились впечатлениями о сильном первом снеге.

Первому снегу обрадовались Петр I, корги и многие петербуржцы. Жаль только, что при плюсовой температуре на улице снег не пролежит долго в Петербурге.


Фото: Piter.tv


Фото: Piter.tv


Фото: Piter.tv


Фото: Instagram/ saffil2020


Фото: Instagram/ daenyr82


Фото: Instagram/ svetlanxan


Фото: Instagram/ yeneeto


Фото: Instagram/ susekoff


Фото: Instagram/ rozovii_begemotik

Видео: Piter.TV; Instagram/ petr1russia;  Instagram/ corgi.rick

Теги: снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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