Петербуржцы, Петр I и корги оценили первый снег в Петербурге

Из-за сильного ветра и обильных осадков было практически не видно домов и людей.

В последний рабочий день перед выходными Петербург буквально замело снегом. Из-за сильного ветра и обильных осадков было практически не видно домов и людей. Петербуржцы в соцсетях поделились впечатлениями о сильном первом снеге.

Первому снегу обрадовались Петр I, корги и многие петербуржцы. Жаль только, что при плюсовой температуре на улице снег не пролежит долго в Петербурге.



Фото: Piter.tv



Фото: Piter.tv



Фото: Piter.tv



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Фото: Instagram/ susekoff



Фото: Instagram/ rozovii_begemotik

Видео: Piter.TV; Instagram/ petr1russia; Instagram/ corgi.rick