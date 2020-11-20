Петербуржцы, Петр I и корги оценили первый снег в Петербурге

В последний рабочий день перед выходными Петербург буквально замело снегом. Из-за сильного ветра и обильных осадков было практически не видно домов и людей. Петербуржцы в соцсетях поделились впечатлениями о сильном первом снеге.
Первому снегу обрадовались Петр I, корги и многие петербуржцы. Жаль только, что при плюсовой температуре на улице снег не пролежит долго в Петербурге.
Фото: Piter.tv
Фото: Piter.tv
Фото: Piter.tv
Фото: Instagram/ saffil2020
Фото: Instagram/ daenyr82
Фото: Instagram/ svetlanxan
Фото: Instagram/ yeneeto
Фото: Instagram/ susekoff
Фото: Instagram/ rozovii_begemotik
Видео: Piter.TV; Instagram/ petr1russia; Instagram/ corgi.rick
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