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Петербуржцы поделились фотографиями солнечного затмения
Сегодня, 15:24
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Петербуржцы поделились фотографиями солнечного затмения

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Впервые за 50 лет петербуржцы увидели кольцевое солнечное затмение.

В четверг, 10 июня, впервые за 50 лет петербуржцы увидели кольцевое солнечное затмение. Своими впечатлениями и фотографиями в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте поделился петербургский фотограф Антон Кубышкин. 

Сегодня 10.06.2021 в 14:12 было солнечное затмение. Обещали на 40%, мне показалось, что перекрытие было куда более скромным,

– говорится в сообщении. 

Кубышкин отметил, что кадры удалось сделать благодаря тучке, которая появилась в момент затмения.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о похолодании.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин

Теги: петербуржцы, солнечное затмение, фотографии
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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