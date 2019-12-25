Петербуржцы поделились фотографиями солнечного затмения

В четверг, 10 июня, впервые за 50 лет петербуржцы увидели кольцевое солнечное затмение. Своими впечатлениями и фотографиями в группе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте поделился петербургский фотограф Антон Кубышкин.
Сегодня 10.06.2021 в 14:12 было солнечное затмение. Обещали на 40%, мне показалось, что перекрытие было куда более скромным,
– говорится в сообщении.
Кубышкин отметил, что кадры удалось сделать благодаря тучке, которая появилась в момент затмения.
Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили о похолодании.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб / Антон Кубышкин
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