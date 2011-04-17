Петербуржцы впервые за 50 лет смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение

Однако полюбоваться природным явлением в полной мере не удастся.

10 июня жители России впервые за 50 лет смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение. Уникальным природным явлением смогут полюбоваться и петербуржцы, однако не в полной мере. Об этом заявил сотрудник Пулковской Обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Астроном предупредил, что в Петербурге и Ленобласти полного солнечного затмения не будет. Чтобы его увидеть, необходимо ехать в Магадан.

В Северной столице и области затмение закроет лишь маленький кусочек солнца – небесное тело исчезнет примерно на четверть. При этом невооруженным взглядом затмение и вовсе будет не заметно.

На солнце стоит смотреть через специальный фильтр. Примерно в два часа дня маленький кусочек солнца будет "откушен".

Следующее затмение ждут в регионе только в 2061 году. В этот раз оно полностью скроет солнце.

Ранее мы писали, что Петербург попал на окраину циклона, обойдется пока без дождей.

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