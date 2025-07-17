Как автомобилистам подготовиться к солнечному затмению

Максимальная фаза затмения наступит у западного побережья Исландии.

На Земле 12 августа можно будет наблюдать полное солнечное затмение. Из-за редкого явления ожидается наплыв туристов в некоторые регионы. Для водителей введут неожиданные ограничения, новые штрафы и особые требования к безопасности, пишет 110km.ru.

Максимальная фаза затмения наступит у западного побережья Исландии, а полоса полной видимости протянется через Гренландию, Исландию и северную часть Испании. В России полной фазой смогут насладиться жители северо‑востока полуострова Таймыр.

Самый большой поток гостей придется на Исландию. Часть дорог, особенно в Западных фьордах, закроют. Автовладельцам советуют заранее проверять актуальную информацию о состоянии трасс через сервис safetravel.is и не рассчитывать на быструю помощь в случае ЧП.

Рекомендуется подготовить транспортное средство к явлению. В условиях резкого снижения освещенности важно заранее включать ближний свет или дневные ходовые огни. Запрещено использовать специальные очки для наблюдения за затмением за рулем.

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Фото: pxhere