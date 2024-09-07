Древние камни подтвердили гипотезу о падении Рима из-за похолодания

Трое исследователей обнаружили свидетельства того, что почти 1500 лет назад на Исландию повлиял малый ледниковый период позднего античного времени. В своей статье, опубликованной в журнале "Геология", Кристофер Спенсер, Томас Гернон и Росс Митчелл описывают анализ камней, которые они нашли в скалах на западном побережье Исландии, и то, что они узнали. Предыдущие исследования показали, что примерно в 540 году нашей эры в северном полушарии Земли наступило похолодание из-за извержения нескольких огромных вулканов, которые выбросили в атмосферу столько пепла, что небо потемнело. Это похолодание стало началом того, что сейчас называют Малым ледниковым периодом поздней античности — холодного периода, который длился примерно 200–300 лет. Некоторые историки предполагают, что внезапное похолодание побудило готов напасть на римлян в Европе, поскольку они стремились переселиться на юг, в более тёплые регионы, что привело к окончательному краху Римской империи.

В рамках этого нового исследования учёные из трёх стран находились в Исландии, изучая скалы на западном побережье, когда заметили то, что они назвали камнями, которые выглядели неуместно. Заинтересовавшись их природой, они собрали несколько образцов для изучения в лаборатории. В своей лаборатории команда учёных измельчила камни и рассмотрела их остатки под микроскопом, что позволило им извлечь кристаллы циркона из их сердцевины. Такие кристаллы, как отмечают исследователи, можно использовать в качестве капсулы времени. Изучив их возраст и химический состав, они смогли определить, что они были найдены в горных породах по всей Гренландии. Это означало, что они были перенесены на берег кем-то или чем-то более 1500 лет назад.

Ученые отметили, что возраст скал указывает на начало позднего ледникового периода, что позволяет предположить, что скалы были перемещены, когда лёд отделился от более крупных гренландских ледников, сформировавшихся в результате похолодания в тот период.

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Фото: "Геология" (2025). DOI: 10.1130/G53168.1