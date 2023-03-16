Новая квантовая навигационная система в 50 раз точнее традиционной GPS

Команда исследователей из Q-CTRL, компании-разработчика программного обеспечения для квантовой инфраструктуры, базирующейся в Сиднее, Австралия, объявила об успешной демонстрации своей недавно разработанной квантовой навигационной системы под названием "Ironstone Opal".

Группа ученых написала статью, в которой описывается, как работает их система и насколько хорошо она протестирована по сравнению с доступными в настоящее время резервными системами GPS, и опубликовала её на сервере препринтов arXiv. С появлением и последующим использованием GPS в частных и военных транспортных средствах и самолётах для навигации правительства начали понимать, насколько уязвимыми могут быть такие системы. Отключения могут привести к тому, что водители окажутся в затруднительном положении, пилоты будут вынуждены использовать устаревшие системы, а развёртывание военной техники станет затруднительным. Поэтому учёные по всему миру ищут разумные резервные системы или даже возможные альтернативы GPS. В рамках этой новой разработки команда Q-CTRL создала такую систему резервного копирования и утверждает, что в некоторых сценариях она в 50 раз точнее, чем любая другая система резервного копирования GPS, доступная в настоящее время.

Новая система Ironstone Opal использует квантовые датчики, которые настолько чувствительны, что их можно использовать для точного определения местоположения объекта с помощью магнитного поля Земли. Команда Q-CTRL отметила, что магнитное поле меняется в зависимости от местоположения относительно Земли. Чтобы воспользоваться этим, они создали датчики, которые могут точно считывать поле, а затем с помощью программного обеспечения на основе ИИ определять географические координаты X и Y так же, как GPS.

Исследователи отмечают, что их система является пассивной, то есть она не излучает сигналы, которые могли бы "услышать" другие устройства, и её нельзя заглушить. Они также отмечают, что их программная система может фильтровать шум, создаваемый транспортными средствами или самолётами, на которых установлены датчики. Они указывают, что система достаточно компактна, чтобы её можно было установить в любой автомобиль, грузовик или другое наземное транспортное средство, а также в дроны и другие летательные аппараты. Тестирование системы на земле показало, что она в 50 раз точнее любой другой резервной системы GPS. В воздухе она оказалась в 11 раз точнее других резервных систем.

Американцы среднего возраста более одиноки, чем взрослые в других странах, независимо от возрастной группы.

Фото и видео: YouTube / Q-CTRL; Tech Xplore