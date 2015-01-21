Американцы среднего возраста более одиноки, чем взрослые в других странах, независимо от возрастной группы

В США люди среднего возраста чаще чувствуют себя одинокими, чем представители старших возрастных групп. Такой же результат только в Нидерландах.

Результаты опроса более 64 000 человек из 29 стран показывают, что связь между одиночеством и возрастом варьируется в зависимости от страны. Взрослые в Дании сообщают о самом низком уровне одиночества. Взрослые в Греции и на Кипре сообщают о самом высоком уровне одиночества. В новом исследовании, в котором приняли участие десятки тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет из 29 стран, американцы среднего возраста продемонстрировали один из самых высоких уровней одиночества. Рецензируемое научное исследование, опубликованное в журнале "Старение и психическое здоровье", показывает, что с возрастом чувство одиночества в целом усиливается. Только в США и Нидерландах люди среднего возраста чувствуют себя более одинокими, чем представители старшего поколения.

Существует общее представление о том, что с возрастом люди становятся более одинокими, но в США на самом деле всё наоборот: люди среднего возраста более одиноки, чем представители старшего поколения. Пропаганда и меры по борьбе с эпидемией одиночества исторически были направлены на пожилых людей и подростков. Люди среднего возраста представляют собой критически важную группу населения, которую игнорируют. ведущий автор Робин Ричардсон, доктор философии, специалист по социальной и психиатрической эпидемиологии и доцент Школы общественного здравоохранения Роллинса при Университете Эмори

Одиночество является серьёзной проблемой общественного здравоохранения, вызывающей широкий спектр физиологических, когнитивных, психических и поведенческих нарушений, которые снижают качество жизни и повышают риск заболеваний. Используя данные 64 324 пожилых людей из стран Европы, Северной Америки и Ближнего Востока, Ричардсон сотрудничал с экспертами из Колумбийского университета, Университета Макгилла в Канаде и Университета Майор в Сантьяго, Чили. Они изучили распространённость одиночества, связанного с демографическими факторами и состоянием здоровья, чтобы выявить факторы, способствующие одиночеству на протяжении всей жизни. Специалисты обнаружили, что, хотя чувство одиночества в целом усиливается с возрастом, в некоторых странах этот рост был более значительным, чем в других. Взрослые в Болгарии и Латвии сообщили о наиболее значительном росте чувства одиночества с возрастом. Они обнаружили, что на Кипре и в Греции среди взрослых в возрасте от 50 до 90 лет наиболее распространено чувство одиночества.

В США значительно выше распространённость одиночества среди людей среднего возраста, что характерно только для одной страны — Нидерландов. Например, в США отсутствие работы было основной причиной более высокого уровня одиночества среди людей среднего возраста, в то время как в других странах это приводило к более высокому уровню одиночества среди пожилых людей. Примерно пятая часть причин, по которым люди чувствуют себя одинокими, остаётся необъяснённой в разных странах, и эти необъяснённые 20% сосредоточены среди людей среднего возраста. Авторы предполагают, что это может быть связано с уникальными социальными обстоятельствами, с которыми сталкиваются люди среднего возраста, такими как нехватка свободного времени для общения из-за работы, ухода за детьми и престарелыми родителями.

У людей среднего возраста есть уникальный опыт, который может существенно отличаться от опыта других возрастных групп и способствовать одиночеству. В Соединённых Штатах система социальной защиты менее надёжна, чем во многих других странах, участвовавших в исследовании, и отличается высокой стоимостью медицинского обслуживания, что может делать людей среднего возраста особенно уязвимыми к одиночеству, говорят авторы.

Что можно сделать, чтобы смягчить чувство одиночества?

Наша работа показывает, что чувство одиночества сильно различается в зависимости от страны и возраста, и, соответственно, одиночество не является неизменным следствием возраста или окружающей среды. Это открытие позволяет предположить, что чувство одиночества может быть очень чувствительным к изменениям в жизненных обстоятельствах. ведущий автор Робин Ричардсон, доктор философии

Старший автор исследования доктор Эстебан Кальво, декан факультета социальных наук и искусств в Университете Майор в Чили говорит о том, что полученные результаты показывают, что одиночество — это проблема не только пожилых людей. На самом деле, многие люди среднего возраста, которые часто совмещают работу, уход за близкими и изоляцию, на удивление уязвимы и нуждаются в целенаправленных мерах так же сильно, как и пожилые люди". В глобальном масштабе мы должны проводить скрининг на депрессию среди людей среднего возраста, улучшить поддержку тех, кто не работает или не состоит в браке, и адаптировать эти меры к условиям каждой страны, потому что универсальный подход не решит эту глобальную проблему".

Учитывая, что уровень одиночества зависит от местоположения и жизненных обстоятельств, авторы добавляют, что политика в области здравоохранения и социальные программы по снижению уровня одиночества должны в первую очередь подтверждать, какие возрастные группы подвержены наибольшему риску одиночества в конкретной среде. К ограничениям исследования можно отнести низкий процент респондентов из некоторых стран. Кроме того, в некоторых странах, возможно, занижены показатели осведомлённости о таких деликатных состояниях, как одиночество и депрессия. Однако, чтобы смягчить этот эффект, данные были унифицированы, чтобы обеспечить единый подход к измерению одиночества, анализу и переменным в разных странах.

Марсоход Curiosity обнаружил большие отложения углерода на Марсе.

Фото: pxhere.com