Марсоход Curiosity обнаружил большие отложения углерода на Марсе

Исследование, проведённое марсоходом NASA "Кьюриосити", выявило признаки углеродного цикла на древнем Марсе, что приближает учёных к ответу на вопрос, могла ли Красная планета когда-либо поддерживать жизнь. Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли, энергетики и окружающей среды факультета естественных наук Университета Калгари, является участником научной группы марсохода Curiosity Лаборатории наук о Марсе НАСА. Ученые работают над тем, чтобы понять, как менялся климат и была ли пригодной для жизни среда на древнем Марсе, пока Curiosity исследует кратер Гейла. В статье, опубликованной в журнале Science, говорится, что данные с трёх участков бурения Curiosity показали наличие сидерита, карбоната железа, в богатых сульфатами слоях горы Шарп в кратере Гейла.

Открытие крупных залежей углерода в кратере Гейл представляет собой удивительный и важный прорыв в нашем понимании геологической и атмосферной эволюции Марса. Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли, энергетики и окружающей среды факультета естественных наук Университета Калгари

По его словам, достижение стратосферы было долгосрочной целью миссии Mars Science Laboratory.

Обилие легкорастворимых солей в этих породах и аналогичных отложениях, обнаруженных на большей части поверхности Марса, использовалось в качестве доказательства "великого высыхания" Марса во время его резкого перехода от тёплого и влажного раннего Марса к нынешнему холодному и сухому состоянию. Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли

Давно предполагалось, что осадочный карбонат образовался в древней марсианской атмосфере, богатой CO2, но, по словам Тутоло, ранее его редко идентифицировали. Обнаружение карбоната позволяет предположить, что в атмосфере было достаточно углекислого газа, чтобы поддерживать существование жидкой воды на поверхности планеты. По мере истощения атмосферы углекислый газ превратился в камень. НАСА заявляет, что будущие миссии и анализ других богатых сульфатами областей на Марсе могут подтвердить эти результаты и помочь лучше понять раннюю историю планеты и то, как она изменилась после потери атмосферы. Тутоло упоминает о том, что учёные в конечном счёте пытаются определить, мог ли Марс когда-либо поддерживать жизнь, и последняя статья приближает их к ответу.

Это говорит нам о том, что планета была пригодна для жизни и что модели пригодности для жизни верны. Более широкие последствия заключаются в том, что планета была пригодна для жизни до этого времени, но затем, когда CO2, который нагревал планету, начал осаждаться в виде сидерита, это, вероятно, повлияло на способность Марса сохранять тепло. Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли

Сейчас вопрос заключается в том, сколько CO2 из атмосферы было фактически поглощено, а также могло ли это стать причиной того, что мы начали терять пригодность для жизни на планете. По словам эксперта, последнее исследование согласуется с его текущей работой на Земле — попыткой превратить антропогенный CO2 в карбонаты в качестве решения проблемы изменения климата. Бен Тутоло добавил, что изучение механизмов образования этих минералов на Марсе помогает нам лучше понять, как мы можем сделать это здесь. Важно понять, что, если Марс был тёплым и влажным в первые дни своего существования, то "пригодность для жизни — очень хрупкая вещь". Тутоло говорит, что очевидно, что небольшие изменения в содержании CO2 в атмосфере могут привести к огромным изменениям в способности планеты поддерживать жизнь.

Самое замечательное в Земле то, что она пригодна для жизни, и так было на протяжении как минимум четырёх миллиардов лет. С Марсом случилось то, чего не случилось с Землёй. Ведущий автор доктор Бен Тутоло, доктор философии, доцент кафедры Земли

Возможно, учёные наконец-то выяснили, где скрывается "пропавшая половина" материи Вселенной.

Фото: University of Calgary; NASA; Science (2025); YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory