Учёные выяснили, где скрывается "пропавшая половина" материи Вселенной

Около половины не тёмной материи во Вселенной не может быть объяснена только звёздами и галактиками. Теперь, по словам учёных, ранее не обнаруженные облака водородного газа могут наконец пролить на это свет.

Возможно, недостающая материя Вселенной наконец-то была найдена. Астрономы считают, что обычная материя — то есть та, которая не является тёмной материей — составляет около 15 процентов от общей массы Вселенной. Однако на протяжении многих лет исследователи сталкивались с проблемой при попытке определить её количественно: они не могли обнаружить примерно половину этой "обычной" материи в звёздах, галактиках и других видимых нами космических структурах.

Но теперь большая международная группа исследователей обнаружила, что диффузный водородный газ, окружающий большинство галактик, значительно обширнее, чем считалось ранее. На самом деле он настолько обширен, что может составлять большую часть недостающей во Вселенной материи, как утверждает команда. Научная работа в настоящее время доступно на сервере препринтов arXiv и проходит экспертную проверку перед публикацией в журнале Physical Review Letters.

Результаты измерений, безусловно, согласуются с обнаружением всего недостающего газа. соавтор исследования Симона Ферраро, астроном из Калифорнийского университета в Беркли

Охота за пропавшей материей

Для своего исследования учёные использовали данные спектроскопического прибора Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, а также данные телескопа Atacama Cosmology Telescope в Чили. Используя наблюдения DESI, команда объединила изображения примерно 7 миллионов галактик, чтобы измерить слабые ореолы ионизированного водорода по краям галактик. Эти ореолы, как правило, слишком слабые, чтобы их можно было увидеть обычными методами. Поэтому вместо этого команда измерила, насколько газ ослабляет или усиливает излучение космического микроволнового фона — остаточного излучения от Большого взрыва, которое распространено по всей Вселенной.

Команда исследователей также обнаружила, что облака ионизированного водорода образуют призрачные, почти невидимые нити между галактиками. Если они соединяют большинство галактик во Вселенной, то эта космическая сеть простирается достаточно далеко, чтобы объяснить существование ранее не обнаруженной материи. Это открытие также может изменить наши представления о поведении чёрных дыр. Изначально учёные считали, что сверхмассивные чёрные дыры в центре большинства галактик выбрасывают струи газа только в начале своего жизненного цикла. Но наличие таких обширных диффузных газовых облаков указывает на то, что эти чёрные дыры, вероятно, становятся активными чаще, чем считалось ранее.

Одна из гипотез заключается в том, что чёрные дыры периодически включаются и выключаются в так называемом рабочем цикле. первый автор исследования Боряна Хаджийская, астроном из Калифорнийского университета в Беркли

Эксперт пояснила, что седующим шагом будет включение новых измерений в существующие космологические модели, так как огромное количество людей заинтересованы в использовании наших измерений для проведения очень тщательного анализа, включающего этот газ.

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Фото: NASA / CXC / M.Weiss; NASA / CXC / Ohio State / A Gupta и другие; ACT; Journal of Cosmology and Astroparticle Physics