Как ориентироваться в городе без GPS: эксперты рассказали об альтернативных способах навигации

Даже при отсутствии спутникового сигнала полностью остаться без навигации необязательно.

В последние месяцы многие водители и пешеходы в крупных городах столкнулись с неожиданной проблемой: привычные навигационные сервисы начали работать с перебоями. С начала весны москвичи все чаще жалуются на сбои в популярных приложениях, включая "Яндекс Навигатор". Причиной называют нестабильную работу спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, а также возможное ограничение сигнала в целях безопасности. В результате привычный маршрут может внезапно "потеряться" прямо на экране смартфона.

Как отметил портал 110km.ru, даже при отсутствии спутникового сигнала полностью остаться без навигации необязательно. Современные устройства используют несколько технологий определения местоположения. Одна из них – LBS, которая работает за счет данных сотовых сетей и Wi-Fi. Смартфон анализирует информацию о ближайших базовых станциях и точках доступа, после чего вычисляет примерные координаты пользователя. В плотной городской застройке такой способ дает достаточную точность, чтобы ориентироваться на местности и продолжать движение по маршруту.

Если спутниковая навигация начинает "прыгать" или вовсе пропадает, эксперты советуют вручную отключить GPS-модуль в настройках устройства. В этом случае система автоматически перейдет на определение местоположения через мобильную сеть и Wi-Fi. Для работы онлайн-карт потребуется интернет-соединение, однако даже без спутников смартфон сможет показать текущее положение, пусть и с меньшей точностью.

Для тех, кто регулярно сталкивается с подобными проблемами, существуют и более устойчивые решения. В транспортных системах "Диптих" используются профессиональные трекеры, способные одновременно принимать сигналы сразу от нескольких навигационных систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou и QZSS. Даже при отключении части спутников оборудование продолжает работу за счет оставшихся каналов. Программное обеспечение анализирует входящие данные, отсеивает ошибки и дополняет их показаниями инерционных датчиков, что позволяет сохранять точность даже при сильных помехах.

Эксперты подчеркивают: в условиях нестабильной работы спутников важно заранее знать альтернативные способы навигации. Использование LBS, интернет-соединения и специализированных трекеров помогает не терять ориентиры и безопасно передвигаться по городу, даже когда привычные технологии дают сбой.

Фото: pxhere