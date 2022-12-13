Юрий Игнат оценил модернизацию самолетов под стандарты НАТО.

В Киеве не ждут изменения ситуации на фронте после поставок польских МиГ-29. Соответствующей информацией с местными журналистами поделился спикер Вооруженных сил Украины, советник командования Воздушных сил Юрий Игнат. Военнослужащий отметил, что Варшава обещала предоставить киевскому режиму советскую боевую авиацию. В ВСу не думают, что такие военные поставки позволят коренным образом изменить положение дел в регионе конфликта. Известно, что на воздушных бортах проводилась определенная модернизация для соответствия стандартов НАТО. Однако речь идет только о системе связи, системе "свой-чужой" GPS-оборудовании.

Вот и все, этот самолет остается советским, каким бы он там ни был. Особенных изменений на фронте вряд ли оно даст. Нам, чтобы получить превосходство в воздухе, нужны многоцелевые современные самолеты. Юрий Игнат, спикер ВСУ

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страна готова поставить ВСУ истребители МиГ-29 лишь в международной коалиции со странами Североатлантического военного альянса. До этого власти информировали общественность о том, что уже передали Украине запчасти для самолетов МиГ-29.

Спикер ВС Украины Игнат: ПВО страны не может сбивать ракеты "Искандер-М" и "Оникс".

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