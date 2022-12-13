Спикер ВС Украины Игнат: ПВО страны не может сбивать ракеты "Искандер-М" и "Оникс"

Эксперт заметил, что Киеву важно получить современные системы ПВО.

Спикер Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал о том, что противовоздушная система страны не может сбивать российские баллистические ракеты "Искандер-М" и "Оникс", а также гиперзвуковое оружие "Кинжал" и Х-22, управляемые ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300 и даже реактивные боевые припасы реактивной системы залпового огня "Смерч". Эксперт добавил, что армия не может сбивать "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.

Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" <...>. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня (РСЗО), такие как "Смерч". Юрий Игнат, спикер ВСУ

Юрий Игнат заметил, что система противовоздушной обороны Украины способна противодействовать исключительно тем ракетам, которые по характеристикам возможно сбить имеющимися на вооружении ЗРК комплексами. Киевский режим имеет на вооружении С-300 и Бук-М1. Эксперт указал на критическую необходимость в современных западных комплексах ПВО.

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Фото и видео: YouTube / Ми - Україна