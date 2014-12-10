Научный анализ десятков книг XII и XIII веков, найденных в европейских монастырях, показал, что они были переплетены в тюленьи шкуры, которые норвежские торговцы привозили даже из Гренландии.

В средневековой Европе некоторые рукописные книги были переплетены кожей, полученной из неожиданного источника: тюленей. Новый анализ древней ДНК, обнаруженной в средневековых книгах из европейских аббатств, показывает, что эти тюлени обитали в северо-западной части Атлантического океана, где на них охотились в XII и XIII веках ради шкур. Затем шкуры тюленей продавались скандинавскими потомками викингов и использовались в качестве обложек для книг.

В исследовании, опубликованном в среду (9 апреля) в журнале Royal Society Open Science, группа ученых подвергла 32 средневековые книги биокодикологическому анализу — серии методов, направленных на выявление биологической информации, сохранившейся в книгах в стиле кодексов. Средневековые кодексы писались на кусках пергамента из кожи животных, которые скреплялись между собой с помощью дерева, кожи, шнура или ниток. Некоторые из них также имели второе защитное покрытие, называемое переплётом, которое часто изготавливалось из кожи кабана или оленя. Но новое исследование показало, что некоторые сорочки на самом деле были сделаны из тюленьей кожи.

Исследователи начали своё расследование в библиотеке аббатства Клерво в Шампани, Франция, где хранятся 1450 средневековых книг, написанных писцами этого цистерцианского аббатства, входящего в католический религиозный орден. Изучив 19 книг, созданных в период с 1140 по 1275 год, эксперты использовали масс-спектрометрию — метод, позволяющий определить химический состав объекта, — и анализ древней ДНК, чтобы выяснить, что все они были переплетены кожей ластоногих, к которым относятся тюлени.

Исследователи обнаружили ещё 13 "волосатых книг" из "дочерних аббатств" во Франции, Англии и Бельгии, датируемых периодом с 1150 по 1250 год, которые также были переплётаны в телячью кожу. Анализ древней ДНК помог исследователям определить, к каким видам ластоногих относятся восемь шкур, найденных в пещере: это были гренландский тюлень, тюлень-монах и бородатый тюлень. Кроме того, они смогли установить, что тюлени обитали в удивительно разных географических регионах, включая Скандинавию, Данию, Шотландию, Гренландию и Исландию.

Шкуры были получены либо в результате торговли, либо в качестве церковной десятины. Сомнительно, — сказала она, — что эти переплёты существовали бы без тюленьих шкур, полученных из скандинавских источников для научного издания Live Science ведущий автор исследования Элоди Левеск, эксперт по сохранению книг из Парижского университета Пантеон-Сорбонна

Все книги, написанные на тюленьей коже, были созданы в аббатствах, расположенных вдоль известных торговых путей XIII века в Европе. Это были также торговые пути викингов. В частности, викинги торговали моржовой костью и мехами из Гренландии в континентальной Европе, и исторические записи свидетельствуют о том, что в XIII веке они использовали тюленьи шкуры для уплаты десятины католической церкви.

Цистерцианцы отдавали особое предпочтение белым и сдержанным формам роскоши, что хорошо сочетается с эстетическими качествами тюленьей кожи. Элоди Левеск, эксперт по сохранению книг из Парижского университета Пантеон-Сорбонна

Другая известная секта, бенедиктинцы, предпочитала более тёмные оттенки. Исследователи обнаружили, что несколько средневековых книг были переплетены с помощью тюленьей кожи из северо-западной части Атлантического океана, похожей на ту, что была сфотографирована в Исландии. Однако монахи, возможно, не знали, что их ценные переплёты из тюленьей кожи на самом деле были сделаны из тюленей, поскольку в то время во французском языке не было названия для этого животного.

Широкое использование тюленьей кожи в средневековых библиотеках поставило под сомнение предыдущие предположения о том, из шкур каких животных делали переплёты для книг, пишут исследователи в своей работе. Это также показало, что торговая сеть между норвежцами в Гренландии и аббатствами во Франции была обширной и надёжной. Сейчас нет очевидной связи между фактическим содержанием книг и использованием переплётов из тюленьей кожи, и не сохранилось никаких письменных объяснений использования тюленьей кожи для переплётов, отметили исследователи в своём исследовании.

Таким образом, характерные белые пушистые переплёты, возможно, ценились исключительно за их визуальные и экологические свойства — они водонепроницаемые, — а не за какие-либо знания об их зоологическом и географическом происхождении Элоди Левеск, эксперт по сохранению книг из Парижского университета Пантеон-Сорбонна

Конструкция писсуара "без брызг" позволила ежедневно предотвращать проливание 1 млн литров мочи.

Фото: Matthew Collins; Élodie Lévêque