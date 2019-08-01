Физики построили модель идеального писсуара "без брызг"

Писсуар, сконструированный таким образом, чтобы брызги мочи не попадали на пользователя и пол, улучшит санитарные условия, чистоту в туалете и удобство использования. Конструкция Nautilus имеет дополнительное преимущество: она подходит для различных высот мочеиспускания, что облегчает работу детям и людям, пользующимся инвалидными колясками. По мнению авторов, если бы 56 миллионов писсуаров в общественных туалетах США были заменены на Nautilus, это предотвратило бы ежедневное выплескивание на пол одного миллиона литров мочи. Их выводы опубликованы в PNAS Nexus.

Дизайн писсуаров практически не изменился за последние сто лет. Стиль писсуара, который Марсель Дюшан в 1917 году возвёл в ранг художественного произведения в стиле дада "Фонтан", не будет выглядеть неуместно в современных общественных туалетах. Использование обычного общественного писсуара часто приводит к разбрызгиванию мочи за пределы устройства — на пол и, что самое неприятное, на пользователя. В результате приходится тратить много денег на уборку и существует риск передачи заболеваний.

Чжао Пан, Кавишан Турайраджа и их коллеги подсчитали, что когда поток мочи попадает на поверхность приспособления под углом 30 ° или меньше, разбрызгивание значительно уменьшается. Результаты экспериментов подтвердили это. Затем авторы спроектировали писсуары, решив дифференциальные уравнения, получившие название "Рог Изобилия" и "Наутилус", углы падения которых по всей площади равны или ниже 30°.

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Фото и видео: Thurairajah et al