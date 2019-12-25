Ученые наконец-то узнали, сколько длится день на Уране

11-летнее исследование "Хаббла" наконец-то показало, сколько длится день на Уране.

Согласно новым исследованиям, день на Уране длится примерно на полминуты дольше, чем считалось ранее. Анализ 11-летних наблюдений с помощью космического телескопа "Хаббл" показал, что день на Урале длится 17 часов 14 минут и 52 секунды. Это на 28 секунд дольше, чем предполагал космический аппарат "Вояджер-2" НАСА, когда он пролетал мимо Урана в 1986 году. Исследователи опубликовали обновлённую оценку 7 апреля в журнале Nature Astronomy.

Почти 40 лет назад "Вояджер-2" стал первым космическим аппаратом, который наблюдал Уран вблизи. Используя радиосигналы от полярных сияний планеты и данные о магнитном поле, собранные космическим аппаратом, астрономы того времени обнаружили, что день на Уране длится примерно 17 часов 14 минут 24 секунды. СПециалисты использовали этот период вращения для определения системы координат планеты. Но измеренный период имел погрешность около 36 секунд, которая постепенно увеличивалась с каждым уранским днём. Через несколько лет погрешность стала настолько большой, что стало невозможно точно определить ориентацию магнитной оси планеты.

Для того, чтобы получить более точные оценки периода вращения планеты, авторы нового исследования отследили движение полярных сияний на магнитных полюсах Урана по результатам шести наборов наблюдений "Хаббла", проведённых в период с 2011 по 2022 год. Это помогло им уточнить расположение магнитных полюсов планеты, что позволило получить более точную оценку периода вращения Урана. По словам исследователей, погрешность нового измерения составляет менее 0,04 секунды.

Непрерывные наблюдения с помощью "Хаббла" сыграли решающую роль. Без этого массива данных было бы невозможно обнаружить периодический сигнал с той точностью, которой мы достигли. Лоран Лами, астроном из Парижской обсерватории, первый автор исследования, в заявлении

Разница в 28 секунд находится в пределах погрешности расчетов "Вояджера-2", но новая продолжительность имеет гораздо меньшую неопределенность. "Дело не в том, что все изменилось", - сказал для научного издания New Scientist Тим Беддинг, астроном из Сиднейского университета в Австралии. Эксперт добавил, что теперь он достаточно точен, чтобы быть более полезным. По словам исследователей, при такой меньшей погрешности система координат, основанная на новом измерении периода вращения Урана, должна сохраняться в течение нескольких десятилетий. Будущие миссии на Уран, такие как предлагаемые "Уранский орбитальный аппарат и зонд", могут использовать эту систему координат при выборе места входа в атмосферу, пишут исследователи в своей работе.

С помощью этой новой системы долготы мы теперь можем сравнивать наблюдения за полярными сияниями, проводившиеся на протяжении почти 40 лет, и даже планировать предстоящую миссию на Уран. Лоран Лами, астроном из Парижской обсерватории, первый автор исследования, в заявлении

Придуманы голограммы, которые можно схватить и которыми можно манипулировать.

Фото: ESA/Hubble, NASA, L. Lamy, L. Sromovsky